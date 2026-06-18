ヘリテージデザインと走りの熟成でさらなる魅力を獲得日産は2026年夏、現行RZ34型「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデルを発売する予定です。現行モデルの魅力を維持しながら、デザインや走行性能のブラッシュアップが図られ、より完成度の高いスポーツカーへと進化します。【画像】超イイじゃーん！ これがまもなく登場の日産「新型“2人乗り”スポーツカー」です！ 画像を見る！（30枚以上）フェアレディZは1969年に