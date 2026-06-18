国民的アイドルグループと呼ばれたAKB48が誕生して20年。現役のメンバーたちは何を思い、どんな活動をしているのか？パーソナルヒストリーを掘り下げる連載なんで令和にAKB48？ Season2」。第12回は6月末でAKB48を卒業する大盛真歩（おおもり・まほ）。2018年1月21日に『第3回AKB48グループドラフト会議』でチームBより指名されてグループに加入し、AKB48のバラエティ担当として大活躍。前編では学生時代や、ドラフト会議の話な