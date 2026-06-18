元阪神タイガースWomenの田中亜里沙さん…現在はキッチンカーで飲食販売元阪神タイガースWomenの外野手だった田中亜里沙さんが野球メディア「Full-Count」の取材メンバーの一員に加わることになった。2019年から女子プロ野球リーグに2年間在籍し、2021年から阪神タイガースWomenの1期生としてプレーした。2024年限りで現役を引退した田中さんが“元プロ選手”の視点で、主に阪神の選手や首脳陣らを直撃する。ユニホームからエ