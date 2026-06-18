タレントのはるな愛（53）が17日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。全盛期に毎月1週間休みをとってニューヨークに通っていたことを明かす場面があった。この日はプライベートでも仲が良いタレントの鈴木奈々とともに出演。互いにテレビにかつては出ずっぱりの超売れっ子だったが、さまざまな経験を経て、今ではテレビ出演も程よい感じになっている。その中で、はるなは「実は、めっちゃ