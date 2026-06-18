甲子園を目指す夏の高校野球 熊本大会の組み合わせ抽選会が、18日に行われました。 【写真を見る】【速報】夏の高校野球熊本大会 54チームの組み合わせ決定＜各ブロックトーナメント表＞ 54チーム（59校）が抽選に参加し、組み合わせが決まりました。 開会式は7月4日（土）、初戦は7月5日（日）で、リブワーク藤崎台球場や県営八代野球場で熱戦が繰り広げられます。 各シードを含む第1ブロック