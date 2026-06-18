お笑いコンビ・はんにゃの川島章良（44）の元妻でブロガーの川島菜月さんが、18日までに自身のブログを更新。元夫の川島と外出したことを明かし、離婚後も子どもたちの近況を共有し合う現在の関係性をつづった。【写真】うなぎに嘆くはんにゃ川島章良日々の子育てや家族とのエピソードを発信している菜月さんは、「手続きと報告会」と題してブログを更新。「今日はゆったりした1日だと思っていたのに、なんやかんやと予定が入