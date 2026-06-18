フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（38）が18日までに自身のインスタグラムを更新。30年前と今のランドセル姿の比較写真を公開した。「30年の時が流れました」とつづり、廃校した小学校の校舎や体育館をリノベーションした、千葉・鋸南町の道の駅保田小学校で赤いランドを背負っているショットと、30年前の自身の同じポーズの写真をアップ。ハッシュタグで「30年」「30years」「38歳」「38yearsyoung」「imjus