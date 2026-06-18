熊本では明日朝から激しい雨も予想されています。雨の降り方などを画像で確認できます。 ＜画像で確認する＞熊本の明日未明からの雨シミュレーション／各地の16日先までの週間天気 ▼あす18日（金）未明からの雨シミュレーション▼各地の16日先までの週間天気予報