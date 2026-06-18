気象予報士でタレントの穂川果音（39）が18日までに自身のインスタグラムを更新。テラス席での週末ビールショットを公開した。「この時期の夕方くらいの時間のテラス席大好きーー今週もお疲れさまでした」とつづり、テラス席でノースリーブ・ワンピース姿で週末ビールを楽しんでいる写真をアップ。ハッシュタグで「週末のビール」「週末」「weekendmood」「fyp」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「清々しい感じでい