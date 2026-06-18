北海道新十津川町でデモ飛行する、クマ対策などに使われるKDDIのドローン＝2日全国でクマによる被害が相次いでいることを踏まえ、携帯電話大手が人工知能（AI）やドローンを活用した対策に乗り出している。クマの出没をいち早く確認するサービスなどを提供し、住民の安全確保をサポートする。NTTドコモは、札幌市内の基地局にカメラを設置しクマの出没を即時に検知する実証実験を始めた。森林と住宅が隣接して住民の危険性があ