１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１１５１円２４銭（１・６５％）高の７万１０５３円４９銭だった。終値として初めて７万円を上回った。今年４月２７日に終値が初めて６万円を超えて以来、２か月足らずで再び大台を突破した。前日の米株式市場で、主要な半導体関連株が上昇した。その後に米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に電子署名したと伝わったことが追い風となり、東京市場ではＡＩ（