桂花拉麺は2026年6月17日、全国のラーメン好きを対象に実施した「熊本ラーメンの人気」に関する調査結果を発表した。本調査は2026年5月28日〜29日、調査回答時に「ラーメン好き」と回答したモニター1,027人を対象に、PRIZMAによるインターネット調査にて行われたもの。○ラーメンに求めるものはスープの旨み・濃厚さが約8割でトップあなたがラーメンに求めるものは何か/熊本ラーメンのどのような点に魅力を感じるか「あなたがラー