プロ野球ファーム中地区のハヤテベンチャーズ静岡に入団した林平太郎投手（２２）が１８日、チームに初合流した。都立城東高を卒業後に米球界へ挑戦し、ウィチタ州立大でプレーしていた「逆輸入左腕」。名古屋で中日と戦う“本隊”とは別に静岡市内のちゅ〜るスタジアム清水で調整した居残り組に交じって汗を流した。異色の経歴を持つ左腕。林平は高校卒業後に海を渡り、米大学で腕を磨いた。５月に同州立大を卒業し、ＮＰＢ、