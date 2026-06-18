第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の茨城大会の組み合わせ抽選会が１８日、水戸市内で行われた。７月４日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２５日に行われる。投打に充実した戦力がそろう土浦日大が本命。最速１５１キロを誇るエース・小池陽斗投手（３年）は課題の制球面に成長が見え、打線にも長打力を備えた打者が並ぶ。昨秋、春４強の常磐大高も安定した結果を残している。１０年ぶりの