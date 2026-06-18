【モデルプレス＝2026/06/18】元HKT48でタレントの朝長美桜が6月17日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの梅シロップを公開した。【写真】28歳元48メンバー「何でも作れるのすごい」彩り美しい手作り梅シロップ◆朝長美桜、手作りの梅シロップ披露朝長は「梅シロップ作った 仕上がりまでもう少し〜」とつづり、手作りした梅シロップの写真を投稿。丁寧に下処理された梅と氷砂糖が入った透明な円筒型の保存容器が2つ並