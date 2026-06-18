【モデルプレス＝2026/06/18】女優の北川景子が18日、都内で行われた「ルーヴル美術館 ルネサンス」（9月9日より国立新美術館にて開催）の記者発表会に出席。家族とのエピソードを語った。【写真】2児の母・国民的女優、小顔際立つバッサリ最新ヘア◆北川景子、夫・DAIGOとの美術館デート語る展覧会アンバサダーに就任し音声ガイドも務める北川は、アンバサダーのオファーが来た際の心境を聞かれると「若い頃から絵画を見ることが