SUZY 俳優で歌手のSUZY（ペ・スジ）が18日、都内で行われた「TSUBAKI 20th Anniversary Party 」に出席した。ファイントゥデイが展開すヘアケアブランド「TSUBAKI」が20周年を迎え、その記念に今回のイベントが催された。グローバルアンバサダー のSUZYが来場し、その美しい艶髪を披露するとともに、トークを行った。◆SUZY韓国出身。ガールズグループ miss A のメンバーとしてデビュー後、映画『建築学概論』で一