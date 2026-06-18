韓国発のインディーロックバンド、wave to earthが、ニューアルバム『bad pieces』を8月7日にリリースすることを発表した。キム・ダニエル、ジョン・チャ、ドン・キューから成る3ピースバンド、wave to earth。アルバムには新たな楽器とサウンドが導入され、実験的試みを満載。その制作過程において、各メンバーとバンドは自己発見を成し遂げた。「これまで以上にwave to earthの本質に近い音楽だと感じています」と、ボーカル兼ギ