前日のドル高の調整も動きは限定的＝オセアニア為替概況 昨日の米FOMC後のドル全面高に豪ドルは対ドルで0.7070ドル台から0.6990ドル台を付けた。その後じりじりと反発する中で東京市場となり、昼過ぎに0.7042ドルを付けている。その後ロンドン勢が入ってドル買いが入り0.7020台を付けている。 NZドルもFOMC後に対ドルで0.5620ドル台から0.5750ドル台まで下げ、その後の反発に東京昼過ぎに0.5799ドルを付けた。 対円