【スイス】 スイス中銀政策金利（2026年 第2四半期）16:30 予想0.0%前回0.0% 【ノルウェー】 ノルウェー中銀政策金利（6月）17:00 予想4.25%前回4.25%（預金金利) 【ユーロ圏】 ユーロ圏経常収支（4月）17:00 予想N/A前回149.0億ユーロ（季調済) ユーロ圏建設業生産高（4月）18:00 予想N/A前回0.8%（前月比) 予想N/A前回-1.2%（前年比)