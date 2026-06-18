【これからの見通し】タカ派ＦＲＢと中東リスク後退の綱引きの中、きょうは英中銀金融政策発表 今週は重要な変化が相場全体にみられている。中東情勢については米国とイランが覚書に合意し、早々と署名された。原油相場は下落基調を強めている。市場全般にリスク選好に傾き、きょうの東京株式市場では日経平均が7万1千円台に乗せ、最高値を更新している。7万円の大台突破後も目立った調整はみられていない。 一方、今週