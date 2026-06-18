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テクニカルポイントユーロポンド、０．８６台での綱引きが継続 0.8725エンベロープ1%上限（10日間） 0.8702200日移動平均 0.8676一目均衡表・雲（上限） 0.8674100日移動平均 0.8674一目均衡表・基準線 0.8671一目均衡表・雲（下限） 0.8667ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8652現値 0.864321日移動平均 0.8640一目均衡表・転換線 0.863910日移動平均 0.8620