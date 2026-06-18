ドル円は160円台後半でのもみ合い、前日高値を超える買いには慎重も、下がるとしっかり=東京為替概況 ドル円は高値圏もみ合い。昨日の海外市場で米FOMC後のドル高を受け、160.20円前後から160.80円まで上昇。4月30日に付けた直近高値を更新する動きを見せた。介入警戒感もあって上値が抑えられると、その後東京市場は160円台後半での推移となった。米国とイランの戦闘終結に向けた覚書について、トランプ大統領が調印との報道