「自衛隊に行く子供たちって、経済的に厳しい子供たちが行くんですよ」「豊かな子供たちは自衛隊とかなりませんよ」。立憲民主党の古賀千景参院議員が国会で小泉進次郎防衛大臣に質問した内容が、自衛官への侮辱にあたると批判を浴びている。40代の元自衛官に古賀氏の言葉をどう感じたか、話を聞いた。＊＊＊【実際の写真】美貌も注目される「自衛隊の歌姫」（38）比較的貧しい家に生まれた人たちが自衛隊に入るのは事実私は十