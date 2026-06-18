ゴルフの日本女子アマチュア選手権カープレミアは18日、北海道ブルックスCC（パー72）で第3ラウンドが行われ、前年大会2位の岩永杏奈（大阪桐蔭高）が67、初日からトップの広吉優梨菜（福岡第一高）が72で回り、通算8アンダーの208で首位に並んだ。鈴木みなみ（都）、長沢愛羅（日本ウェルネススポーツ大）が2打差3位につけた。プロの神谷そらの妹、もも（明世）が通算2アンダーの7位。