大阪副首都整備方針検討チームの発足式で訓示する大阪府の吉村洋文知事＝18日午前、大阪府庁「副首都」の指定を目指す大阪府と大阪市は18日、首都中枢機能の代替に必要な機能について協議する「大阪副首都整備方針検討チーム」を設置し、発足式を開いた。経済活動の拠点や交通網、国の出先機関の整備に関し話し合う。夏から秋にかけて素案を取りまとめた上で、国に提案する方針。チームは府市の幹部ら計10人で構成。発足式に出