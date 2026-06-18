オランダ西部デルフトの治水研究施設「デルタレス」をウィレムアレクサンダー国王と視察される天皇陛下＝17日（代表撮影・共同）【デルフト共同】オランダ訪問中の天皇陛下は17日午後（日本時間同日夜）、西部デルフトの治水研究施設「デルタレス」をウィレムアレクサンダー国王と一緒に視察された。2人は「水問題」に関心を寄せている。高さ4メートルを超える波を人工的に発生させて堤防の強度を試す巨大な屋外水路があり、陛