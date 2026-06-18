俳優の米倉涼子さんが谷桃子バレエ団新制作公演「CINDERELLA（シンデレラ）」に出演することが発表されました。【写真を見る】【米倉涼子】約30年ぶりのバレエ挑戦で新境地へ！「強くて潔い」から「人を包み込む優しい母」への変身日本のバレエ界を牽引し「最もチケットが取れないバレエ団」と評される谷桃子バレエ団。8月9日〜11日まで公演される新作公演「CINDERELLA」で米倉さんは、シンデレラの亡き母であり「再生と復活の象徴