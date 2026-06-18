国会で記者団の取材に応じる公明党の西田幹事長＝3日中道改革連合、立憲民主、公明の3党は中道への合流を巡り、本格的な議論を開始する方向で調整に入った。中道が近く立民と公明に提案し、各党幹事長をトップとする協議体を設置する方針だ。複数の関係者が18日、明らかにした。慎重な立場の立民は「協議は合流が前提ではない」（幹部）としており、曲折も予想される。関係者によると、協議体は合流の形式や時期、掲げる政策を