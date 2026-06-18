ＡｐｐＢａｎｋが後場終盤になって上げ幅を拡大し一時前日比１０円（１２．５％）高の９０円をつける場面があった。午後３時ごろに、ナッジ（東京都千代田区）が提供する次世代型クレジットカード「Ｎｕｄｇｅ（ナッジ）」と協業開始したと発表しており、これを好感した買いが入った。 「Ｎｕｄｇｅ」は、日常の買い物で好きなアーティストや作品を応援できる次世代型クレジットカードで、ユーザ&#