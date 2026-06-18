１８日の債券市場で、先物中心限月９月限は反落。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に利上げに踏み切るとの見方が強まり、前日の米長期相場が下落（金利は上昇）した流れが波及した。 １７日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利は４会合連続で据え置かれたが、あわせて公表された政策金利見通し（ドットチャート）では多くのＦＯＭＣメンバーが年末までに利上げが必要になると予想。金融引