デジタルプラス＝後場ストップ高、底値圏で急動意。同社はきょう正午、北海道が実施する物価高対応緊急経済対策において、受託コンソーシアムの代表企業であるポケットサイン（東京都新宿区）が提供する「北海道アプリ」とデジプラの「デジタルギフト」が連携すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。同事業は補正予算１６８億円の給付事業で、約２８２万世帯を対象に１世帯あたり５５００円分の給付を行う施策。