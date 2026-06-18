１８日の東京株式市場で、日経平均株価は６日続伸。前日比１１５１円２４銭高の７万１０５３円４９銭で終了した。終値の７万円突破は史上初。一時７万１３９８円５８銭まで上昇し、取引時間中の最高値も更新した。 出所：MINKABU PRESS