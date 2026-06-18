OPPOは、4眼カメラを搭載するフラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」を7月8日（水）に発売する。OPPO公式オンラインショップや家電量販店、主要ECサイト等で取り扱う。 Hasselbladと共同開発したカメラシステムを搭載するスマートフォン。日本初となる「デュアル2億画素」のカメラモジュールを含む4つの高画素カメラに加え、環境光の波長を精密に測定する次世代の「マルチスペクトルカメラ」を