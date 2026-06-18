ドウシシャは6月18日に、足裏をぐりぐりと刺激する健康サンダル「ゴリラの裸足（はだし）」の販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」にて開始した。サイズは、S（22.0〜23.0cm）、M（23.0〜24.0cm）、L（24.0〜25.0cm）の3種類。カラーは、ブラック、グレー、ホワイト、ミントグリーンの4色。価格は2178円。●モコモコデザインでインパクト抜群の見た目「ゴリラの裸足」は、若年層を中心にリカバリーサンダルを