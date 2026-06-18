18日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数749、値下がり銘柄数647と、値上がりが優勢だった。 個別ではトライアイズ、北川精機、竹田ｉＰホールディングスがストップ高。津田駒工業は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ケアサプライ、内外テック、テクノフレックス、ニッポン高度紙工業、ミライアルなど24銘柄は年初来高値を更新。ニッカトー、日本タングステン、ヒーハイスト、ヒラノテ