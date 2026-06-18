18日の日経平均株価は前日比1151.24円（1.65％）高の7万1053.49円と6日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は936、値下がりは576、変わらずは45と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を345.95円押し上げ。次いでＳＢＧ が248.60円、イビデン が114.98円、ファストリ が96.54円、村田製 が70.80円と続いた。 マイナス寄与度は55.48