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18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ35520227.5 82200 ２. 日経Ｄインバ 3997735.42526 ３. 野村日経平均 3629045.5 74380 ４. 野村日半導 3433137.26091