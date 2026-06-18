18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数292、値下がり銘柄数263と、売り買いが拮抗した。 個別ではイオレ、デジタルプラス、アスタリスク、サクシードがストップ高。エムビーエス、イメージ情報開発、エスネットワークスは一時ストップ高と値を飛ばした。タイミー、イントランス、シャノン、ヌーラボ、ＭＴＧなど7銘柄は年初来高値を更新。ステラファーマ、ベルト