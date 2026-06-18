18日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比32.6％増の6538億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.4％増の5092億円だった。 個別ではＮＺＡＭ上場投信日経２２５ 、中国Ｈ株ベア上場投信 、ＮＥＸＴ日経２２５連動型 、グローバルＸ中小型リーダーズ－日本株式 、ｉシ