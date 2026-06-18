黄、黒、赤、茶と色とりどりな大豆の皮の色は、色素の合成に関わる四つの遺伝子の組み合わせで決まることが、福島大の菅波真央特任講師（作物ゲノム科学）らの研究で判明した。特徴的な色を持つ新品種の開発にも役に立つと期待されている。大豆は東アジア原産で、6000〜9000年前に栽培が始まった。元々の種は皮が黒色で、多様な色は栽培や品種改良の過程で誕生した。現在の大豆は黄色が主流だが、黒豆は正月料理、赤豆は赤飯に