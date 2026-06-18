モーニング娘。'26の牧野真莉愛が18日発売の『週刊少年チャンピオン』29号（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【アザーカット】ベテランの域…さすがのグラビアを披露した牧野真莉愛24日にモーニング娘。'26からの卒業を控える牧野。高校生の頃から週チャンで表紙を飾ってきた牧野の卒業記念グラビアは、通算15度目のソロ表紙となる。両面BIGポスター付録＆限定QUOカードプレゼント企画も実施する。【牧野真莉愛コ