子どもを中心に夏に流行する「手足口病」の患者数が大阪府内で増加し、流行が始まっています。 【画像で見る】ぐっと増えた？大阪府内の「手足口病」報告数 手足口病は、口の中や、手足に水ほうを伴う複数の発しんが出る感染症です。患者は2歳以下が半数を占めますが、小学生でも流行がみられることがあります。 6月8日～14日の大阪府内の感染報告数は、前の週よりも59%増え、242例となりました。 定点あたりの報告数は