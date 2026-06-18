お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が17日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜）に出演。番組パートナー、「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）の質問から、意外な方向に話を展開した。吉田は「大谷翔平さんスゴイやんか？粗品はどう思ってるのか気になる…世間で圧倒的スゴイ人」と切りだした。野球少年だった吉田自身は「毎朝大谷さんの試合から一日が始まる」といい、「ほんまにスゴイと思ってるから。ス