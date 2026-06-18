熱戦が続くサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会。日本代表の鈴木淳之介選手（２２）が着用するのが、従業員１４人の日本のスポーツメーカー「ＳＶＯＬＭＥ（スボルメ）」（東京都品川区）のスパイクだ。同社にとっては初めてのＷ杯。ナイキやアディダスなどビッグネームがひしめく最高の舞台で、日本の勝利を足元から支える。（日下翔己）「自分たちのスパイクがＷ杯という大舞台で使われるのはうれしいし、誇ら