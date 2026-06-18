18日の東京株式市場で、日経平均株価の終値は17日に比べ1151円高い7万1053円と初めて7万円を超えました。中東情勢を巡り、戦闘終結の兆しが見えたことで原油価格が下落し、日経平均株価は、15日から17日までに4000円近く上昇しました。18日は、アメリカとイランが覚書への署名を行ったことで株を買う動きが一段と加速しました。背景にあるAIブームは引き続き堅調に推移する見通しで、市場関係者は「過熱感はあるもののAIブームが続