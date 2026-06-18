女性ボーカルグループ「LittleGleeMonster（リトグリ）」は18日、メンバー・結海の体調不良を発表。本人の回復を最優先とし、6月開催イベントを欠席すると発表した。11日にはメンバー・MAYUが体調不良により活動休止を発表したばかりで、心配の声が寄せられている。リトグリは今月10日、TBS日曜劇場「GIFT」の主題歌「一輪」とTVアニメ「本好きの下剋上領主の養女」オープニングテーマ「Pages」の 新曲2曲を加えたシング