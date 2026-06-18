三重県が検討している外国人の採用取りやめを巡り、一見勝之知事は１７日の定例記者会見で、方針の公表時期について「まだ不確定要素が多い。いつ頃と言える状況ではない」と述べた。毎年実施する「県民１万人アンケート」の結果の公表は例年は４月中旬〜６月初旬で、採用取りやめの賛否も尋ねた今回はその他の質問を含め結果はまだ公表していない。一見知事は２月の定例記者会見で、公表時期は例年並みか少し遅れる可能性があ