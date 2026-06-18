ＤＡＺＮは１８日、ＤＡＺＮＳｏｃｃｅｒの新規受付を停止したと発表した。ＤＡＺＮは公式ＨＰで「このたび、ＤＡＺＮＳｏｃｃｅｒのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認しました」と明記。「当社では本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするため、本日をもってＤＡＺＮＳｏｃｃｅｒの新規受付を停止いたしま