6月13日、東京・国立競技場には大勢のサッカーファンが詰めかけていた。この日開催されたのは、「Jリーグオールスター DAZNカップ」。J1からJ3までの全60クラブが参加するオールスターイベントで、17年ぶりの開催とあって会場は熱気に包まれていた。そんななか、ひときわ大きな歓声があがる一角があった。姿を見せたのはTravis Japanの中村海人、吉澤閑也、松倉海斗、七五三掛龍也だ。会場に居合わせたサッカーファンの30代